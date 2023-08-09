Sınavlar ülkesinde sil baştan: YÖKDİL ve YDS tarih mi oluyor?

Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 04:00

Mevcut süreçte YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınavlarını da yürüten ÖSYM, Ankara’da bulunan e-sınav merkezinde bir pilot uygulamayla e-TEP sınavını test etmeye başladı. Yeni sistemde her bir beceri için bir saat süre verileceği öngörülürken sınavla ilgili soru işaretleri öğrencilerinin kafasını karıştırdı.

Belirsizlikler hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, “Halkın, emekçilerin çocukları açısından yüksek lisans, doktora yapma veya akademisyen olma hakları her geçen gün ellerinden alınıyor” dedi. Aydoğan, “Merkezi sınavlar, eğitimde eşitsizliği artırıyor. Öğrenciler aynı sınava, aynı sorulara tabi tutularak sözde bir eşitlik görüntüsü yaratılıyor. Aynı sorun bu sınavda da karşımıza çıkıyor. Kamu ile özel okullar arasındaki eşitsizliğin en açık kanıtını LGS’de de görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydoğan, değişen her sınav sisteminin yeni bir maddi yük olduğuna değinerek şunları söyledi: “E-TEP tipi sınavlar ülke nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalıştığı bir gerçekte eğitimde piyasalaştırmayı artırıyor. Türkiye’nin sınav tarihi aynı zamanda skandallar tarihi. Dört aşamalı sınav sisteminde bu etapların hangi bilimsel, objektif kriterlere göre değerlendirileceği de büyük bir soru işareti” dedi.

‘FİYASKO OLABİLİR’

“Dil eğitimi uzun bir süreç olduğundan, ani kararların verilmesi fiyaskoyla da sonuçlanabilir” diyen Ankara’daki bir dil eğitimi uzmanı, adayların bu sınavda ilk etapta çok zorlanacaklarına dikkat çekerek “Halihazırda uygulanan yabancı dil sınavlarında, bireyde oluşumu uzun süreç gerektiren konuşma, dinleme ve yazma becerileri ölçülmüyor” açıklamasında bulundu.

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ÖSYM ve YÖK’e günler öncesinden talep oluşturmamıza karşın sınavla ilgili bilgisi olan ve bu konuya ilişkin açıklama yapacak herhangi bir departmana ve yetkiliye ulaşamadık.