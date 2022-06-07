Son Dakika: MEB'den Kur'an'ı Kerim'e tekme atılmasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede Kur’an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili görüntüler hakkında, öğrencilere disiplin işlemi başlatıldığını duyurdu.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 12:42
Son Dakika: MEB'den Kur'an'ı Kerim'e tekme atılmasına ilişkin açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede Kur’an-ı Kerim'e tekme atılmasına ilişkin paylaşılan görüntüler hakkında açıklama yaptı.

MEB'den yapılan açıklamada, "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır" denildi.


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