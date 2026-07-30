Tercih sürecinde yalnızca gelecek planları değil, geçim derdi de etkili oluyor: YKS maratonunda ağır fatura

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı tercih sürecine girdi. Adaylar, 24 tercih hakkını kullanarak geleceklerini şekillendirmeye çalışırken tercih döneminin en önemli gündemlerinden biri yalnızca puanlar ve başarı sıralamaları değil; giderek ağırlaşan eğitim maliyetleri oldu.

Artan vakıf üniversitesi ücretleri, barınma krizi, ulaşım giderleri ve temel yaşam maliyetleri nedeniyle öğrenciler, hangi bölümü istediklerinden önce hangi üniversiteyi karşılayabileceklerini hesaplıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kentin farklı noktalarında kurduğu ücretsiz tercih danışmanlığı çadırlarını ziyaret eden öğrenciler ve aileler, üniversite seçiminin yanı sıra artan vakıf üniversitesi ücretlerini, barınma krizini ve yaşam maliyetlerini de dile getirdi.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen tercih danışmanlığı hizmetinde görev alan uzmanlar, tercih çadırlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Cumhuriyet’e konuşan psikolojik danışman Ayşe Şifa Yüce, “Öğrenci sayısı arttığı gibi kaygılar ve sorular da arttı. Her kesimden öğrenci geliyor. Ücretsiz hizmet olduğu için değil, uzman psikolojik danışmanlarımıza güvendikleri için geliyorlar” dedi. Gazetemize konuşan üniversite adayları ise yaşam pahalılığıdan dert yandı.

Bir aday, “Okullar çok pahalı. O yüzden sadece tam burslu girebileceğim yerlere bakıyorum” derken bir diğer öğrenci tercih kriterlerini şöyle sıraladı: “Staj imkânına bakıyorum. Erasmus gibi yurtdışı olanaklarına bakıyorum. Akademik kadroya dikkat ediyorum.”

‘DİŞ YAPTIRAMIYORUM NASIL OKUTAYIM?’

Velilerin en büyük tepkisi ise vakıf üniversitelerinin ücretlerine yönelik oldu.Emekli bir veli, vakıf üniversitelerinin ücretlerini karşılamasının mümkün olmadığını belirterek “Ağzıma diş yaptıramıyorum. Çocuğu nasıl vakıf üniversitesinde okutayım? Sadece emekli maaşım var. İstanbul dışında okutmanın masrafını karşılayamam. Dershaneye gönderemedim. Gönderemedim çünkü gücüm yetmedi. Sürekli kitap istediler, onları bile almakta zorlandık” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

‘BÖYLE EĞİTİM OLMAZ’

Bir diğer veli, özel üniversite ücretlerini şu sözlerle eleştirdi: “Bugün en ucuz üniversite 200-300 bin liradan başlıyor. Bazı bölümler 700-800 bin liraya çıkıyor. Toplam maliyet 3-4 milyon lirayı buluyor. Böyle bir parayı hiçbir aile kazanamıyor. Çocuğu okutmak için ya borçlanacağız ya da vazgeçeceğiz. Kredi çekseniz geri ödemesi daha da büyüyor. Böyle eğitim olmaz.” Veliler yalnızca ücretleri değil eğitim kalitesini de eleştirdi.

Bir yurttaş, “İki yıl önce daha uygun fiyatlı okullar vardı. Şimdi ücretler katlandı ama eğitim kalitesi yükselmedi, tam tersine düştü” dedi. Çocuğunu vakıf üniversitesinde okutan bir başka veli ise “Dersler sürekli boş geçiyordu. Öğretmenler yetersizdi. Sürekli ‘bugün ders yok’ deniliyordu. Oğlum mezun oldu ama okuduğu mesleği yapamıyor. Tıbbi görüntüleme okudu, şimdi trafik sigortası sektöründe çalışıyor. Elimizde kalan sadece ödediğimiz para oldu” diye konuştu.