2026 Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Tıp fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS maratonunun ardından, tıp eğitimi almak isteyen adaylar için en kritik süreç olan tercih dönemi resmen başladı. Sayısal puan türünün zirvesinde yer alan tıp fakültelerinde taban puanlar ve başarı sıralamaları, adayların en çok incelediği verilerin başında geliyor. YÖK Atlas ve güncel veriler ışığında, Türkiye'nin önde gelen 20 tıp fakültesinin taban puanları ve kontenjan dağılımları...

2026 YILI TIP FAKÜLTELERİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ