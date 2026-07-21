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2026 Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Tıp fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

2026 Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Tıp fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

21.07.2026 10:16:00
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Haber Merkezi
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2026 Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Tıp fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sayısal puan türünün en gözde ve en yüksek rekabetine sahne olan Tıp Fakültesi için YÖK Atlas verileri ve taban puanları netleşti. Türkiye'nin en köklü devlet üniversiteleri ile tam burslu vakıf üniversitelerinin kontenjanları ve taban puanları...
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Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS maratonunun ardından, tıp eğitimi almak isteyen adaylar için en kritik süreç olan tercih dönemi resmen başladı. Sayısal puan türünün zirvesinde yer alan tıp fakültelerinde taban puanlar ve başarı sıralamaları, adayların en çok incelediği verilerin başında geliyor. YÖK Atlas ve güncel veriler ışığında, Türkiye'nin önde gelen 20 tıp fakültesinin taban puanları ve kontenjan dağılımları...

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2026 YILI TIP FAKÜLTELERİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ

  1. Koç Üniversitesi (Burslu) - 16 - 545,20
  2. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) - 14 - 538,40
  3. İstanbul Üniversitesi (Çapa - Türkçe) - 340 - 530,10
  4. Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) - 290 - 528,75
  5. Ankara Üniversitesi - 350 - 522,40
  6. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Cerrahpaşa - İngilizce) - 130 - 519,80
  7. Başkent Üniversitesi (Burslu) - 12 - 515,60
  8. Marmara Üniversitesi (İngilizce) - 140 - 512,30
  9. TOBB ETÜ (Burslu) - 10 - 509,90
  10. Ege Üniversitesi - 310 - 505,40
  11. Dokuz Eylül Üniversitesi - 240 - 498,20
  12. Gazi Üniversitesi - 280 - 495,10
  13. Haliç Üniversitesi (Burslu) - 8 - 492,00
  14. Bursa Uludağ Üniversitesi - 220 - 488,50
  15. Akdeniz Üniversitesi - 200 - 485,30
  16. Yeditepe Üniversitesi (Burslu) - 10 - 482,10
  17. Kocaeli Üniversitesi - 190 - 478,90
  18. Çukurova Üniversitesi - 180 - 475,40
  19. Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 170 - 471,20
  20. Atatürk Üniversitesi - 210 - 465,80
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