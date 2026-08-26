TÖİŞ SEN’den eğitimde ölçme ve değerlendirme paneli

Tüm Özel Eğitim ve Muhtelif Kurs İşvereni Sendikası (TÖİŞ SEN), “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlam Temelli Ölçme Değerlendirme Paneli” düzenleyecek. Eğitimde ölçme ve değerlendirme anlayışının ele alınacağı panel, yarın saat 11.00’da TÖİŞ SEN Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ÜÇ BAŞLIK ELE ALINACAK

Panelde Prof. Dr. Murat Altun, Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ve Erman Ersöz konuşmacı olarak yer alacak. Prof. Dr. Murat Altun, “Matematik Okur Yazarlığı ve Öğretime Yansımaları” başlıklı sunumunda matematik okuryazarlığının eğitim sürecindeki önemini değerlendirecek. Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, “Bağlam Temelli Okuma Anlama İlişkilendirme Metodolojisi” başlığıyla okuma ve anlama becerileri üzerine konuşacak. Erman Ersöz ise “2028’e ve Hayata Hazırlayan Sorularda Kalite” başlığında, öğrencileri sınavlara ve hayata hazırlayan soru tasarımında kalite konusunu ele alacak.