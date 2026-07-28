TÜGVA okulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ceza almasına neden olan dizeler okutuldu: Pedagoji hiçe sayıldı

İktidara yakınlığıyla bilinen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA), daha önce çeşitli tartışmalarla gündeme gelen yaz okullarında çocuklarla çekilen görüntüler tartışma yarattı.

Vakfın Sivas şubesinde çocuklara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1997’de Siirt’te okumasının ardından hapis cezası almasına ve siyasi yasaklı hale gelmesine neden olan “Minareler süngü, kubbeler miğfer/Camiler kışlamız, müminler asker” dizeleri okutuldu.

Bursa şubesinde ise çocukların topluca tekbir getirdiği bir video yayımlandı.

Sivas şubesindeki yaz okulu etkinliğinde çocukların söz konusu dizeleri yetişkinlerle birlikte söylediği görüldü. Erdoğan, 1997 yılında Siirt’te bu dizeleri okumasının ardından “halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçlamasıyla yargılanmış, hapis cezası nedeniyle cezaevine girmiş ve siyasi yasak almıştı. Görüntülere tepki gösteren Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, çocukların siyasal semboller ve ideolojik söylemler üzerinden yönlendirilemeyeceğini belirtti. Bebek, “Yaz okullarında çocuklara tekbir getirtilmesi, camilerde siyasal çağrışımları bulunan ‘Minareler süngü, camiler kışlamız...’ dizelerinin okutulması pedagojik değil, ideolojik bir tercihtir. Çocukların gelişim süreçleri siyasal semboller ve ideolojik söylemler üzerinden şekillendirilemez” ifadelerini kullandı.

Eğitimin temel amacının biat eden değil, düşünen, sorgulayan ve bilimsel aklı rehber edinen özgür bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Bebek, okulların ve ibadethanelerin herhangi bir vakfın, cemaatin ya da siyasal anlayışın kadro yetiştirme alanına dönüştürülemeyeceğini kaydetti.

Çocukların üstün yararının laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitim anlayışının korunmasını zorunlu kıldığını belirten Bebek, “Çocuklar hiçbir yapının ideolojik projesinin öznesi değildir. Okullar da camiler de siyasetin değil, toplumun ortak değerleridir” ifadelerini kullandı.