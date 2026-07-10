Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

1. İstanbul Erkek Lisesi (2025 Taban Puanı: 500,00 | Yüzdelik Dilim: 0,01) Alman lise diploması ve köklü akademik geçmişiyle adını zirveye yazdıran kurum, LGS'de hatasız net yapan öğrencilerin ilk adresi olmayı sürdürüyor.

2. Galatasaray Lisesi (2025 Taban Puanı: 495,15 | Yüzdelik Dilim: 0,04) Fransız ekolünü geleneksel yapıyla birleştiren Galatasaray Lisesi, en yüksek puan barajını en üst dilimden kapatarak prestijini koruyor.

3. Kabataş Erkek Lisesi - İngilizce / Türkçe (2025 Taban Puanı: 494,81 | Yüzdelik Dilim: 0,05) Boğaz'ın kıyısındaki tarihi kampüsü ve Uluslararası Bakalorya altyapısıyla öne çıkan okul, Türkiye derecelerinin akın ettiği merkezlerin başında geliyor.

4. Ankara Fen Lisesi (2025 Taban Puanı: 494,52 | Yüzdelik Dilim: 0,08) Ülkenin ilk fen lisesi olma unvanını taşıyan ve bilime odaklanan bu köklü başkent akademisi, en parlak zihinleri bünyesinde buluşturuyor.

5. İzmir Fen Lisesi (2025 Taban Puanı: 492,10 | Yüzdelik Dilim: 0,14) Ege Bölgesi'nin zirvedeki eğitim yuvası olan İzmir Fen Lisesi, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

6. İstanbul Atatürk Fen Lisesi (2025 Taban Puanı: 490,18 | Yüzdelik Dilim: 0,20) Kadıköy'ün köklü fen bilimleri üssü, modern laboratuvar imkânları ve yüksek akademik kadrosuyla en seçkin adayları ağırlıyor.

7. İzmir Atatürk Lisesi (2025 Taban Puanı: 490,18 | Yüzdelik Dilim: 0,20) Konak'ın tarihi dokusunda yükselen ve zengin kültürel mirasıyla bilinen okul, Ege'nin en yüksek puanlı Anadolu liseleri arasında yer alıyor.

8. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2025 Taban Puanı: 489,63 | Yüzdelik Dilim: 0,24) Yeni nesil teknoloji ve savunma sanayii odaklı müfredatıyla dikkat çeken lise, yüksek puanlı adayların gözdesi konumunda bulunuyor.

9. Cağaloğlu Anadolu Lisesi (2025 Taban Puanı: 489,34 | Yüzdelik Dilim: 0,26) Almanca hazırlık eğitimi ve köklü İstanbul tarihi içerisindeki konumuyla öne çıkan kurum, her yıl en başarılı öğrencileri seçiyor.