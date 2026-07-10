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Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...
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Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

10.07.2026 10:47:00
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Haber Merkezi
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Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS sonuçlarının ardından, başarı tavanını zorlayan ve hayalleri süsleyen en nitelikli eğitim kurumları netleşti. Geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilim verileri, bu yılın tercih maratonunda da rekabetin ne denli yüksek olacağını gözler önüne seriyor. İşte Türkiye genelinde en yüksek puan barajına sahip, derece yapan öğrencilerin ilk tercihi olan o 10 prestijli lise...

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

1. İstanbul Erkek Lisesi (2025 Taban Puanı: 500,00 | Yüzdelik Dilim: 0,01)  

Alman lise diploması ve köklü akademik geçmişiyle adını zirveye yazdıran kurum, LGS'de hatasız net yapan öğrencilerin ilk adresi olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

2. Galatasaray Lisesi (2025 Taban Puanı: 495,15 | Yüzdelik Dilim: 0,04)

Fransız ekolünü geleneksel yapıyla birleştiren Galatasaray Lisesi, en yüksek puan barajını en üst dilimden kapatarak prestijini koruyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

3. Kabataş Erkek Lisesi - İngilizce / Türkçe (2025 Taban Puanı: 494,81 | Yüzdelik Dilim: 0,05)

Boğaz'ın kıyısındaki tarihi kampüsü ve Uluslararası Bakalorya altyapısıyla öne çıkan okul, Türkiye derecelerinin akın ettiği merkezlerin başında geliyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

4. Ankara Fen Lisesi (2025 Taban Puanı: 494,52 | Yüzdelik Dilim: 0,08)

Ülkenin ilk fen lisesi olma unvanını taşıyan ve bilime odaklanan bu köklü başkent akademisi, en parlak zihinleri bünyesinde buluşturuyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

5. İzmir Fen Lisesi (2025 Taban Puanı: 492,10 | Yüzdelik Dilim: 0,14)

Ege Bölgesi'nin zirvedeki eğitim yuvası olan İzmir Fen Lisesi, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

6. İstanbul Atatürk Fen Lisesi (2025 Taban Puanı: 490,18 | Yüzdelik Dilim: 0,20)

Kadıköy'ün köklü fen bilimleri üssü, modern laboratuvar imkânları ve yüksek akademik kadrosuyla en seçkin adayları ağırlıyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

7. İzmir Atatürk Lisesi (2025 Taban Puanı: 490,18 | Yüzdelik Dilim: 0,20)

Konak'ın tarihi dokusunda yükselen ve zengin kültürel mirasıyla bilinen okul, Ege'nin en yüksek puanlı Anadolu liseleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

8. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2025 Taban Puanı: 489,63 | Yüzdelik Dilim: 0,24)

Yeni nesil teknoloji ve savunma sanayii odaklı müfredatıyla dikkat çeken lise, yüksek puanlı adayların gözdesi konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

9. Cağaloğlu Anadolu Lisesi (2025 Taban Puanı: 489,34 | Yüzdelik Dilim: 0,26)

Almanca hazırlık eğitimi ve köklü İstanbul tarihi içerisindeki konumuyla öne çıkan kurum, her yıl en başarılı öğrencileri seçiyor.

Türkiye'nin zirvesindeki okullar: LGS'de en yüksek puanla alım yapan ilk 10 lise...

10. Çapa Fen Lisesi (2025 Taban Puanı: 487,93 | Yüzdelik Dilim: 0,38)

Fatih bölgesinin en köklü ve yüksek puanlı fen liselerinden biri olan Çapa Fen, tıp ve temel bilimler alanında güçlü bir altyapı sunuyor.

İlgili Konular: #lgs #Lise #tercih

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