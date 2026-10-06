Türkiye'ye uluslararası gurur: Darüşşafaka 'Dünyanın En İyi 10 Okulu' arasında!

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve 1863 yılından bu yana "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonunu sürdüren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere merkezli T4 Education platformu tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Okulu Ödülleri’nde (World’s Best School Prizes 2026), “Zorlukların Üstesinden Gelme” (Overcoming Adversity) kategorisinde dünyanın en iyi 10 okulu arasında yer alan Darüşşafaka, Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşıyor.

'TOPLUMUN SEÇİMİ ÖDÜLÜ' İÇİN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

2022 yılından bu yana dünya genelinde eğitimde başarı sağlayan ve hayatları dönüştüren okul uygulamalarını öne çıkaran T4 Education, akademik başarıların yanı sıra toplumsal etki ve kapsayıcı eğitim anlayışını da değerlendiriyor.

Yarışma kapsamında ana kategori kazananları uzman jüri tarafından belirlenirken, “Toplumun Seçimi Ödülü” (Community Choice Award) halkın oylarıyla sahibini bulacak. Darüşşafaka, 163 yıllık köklü geçmişi ve fırsat eşitliği misyonuyla yarıştığı bu kategoride tüm Türkiye'yi desteğe davet ediyor. Halk oylaması 29 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

"BU GURURU TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, elde edilen uluslararası başarı ve halk oylaması süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Darüşşafaka olarak 163 yıldır her türlü imkânsızlığın karşısına eğitimi koyuyoruz. ‘Zorlukların Üstesinden Gelme’ kategorisinde dünyanın en iyi 10 okulu arasında yer almak, kuruluş felsefemizle doğrudan örtüşen ve bizleri çok gururlandıran bir başarı. Çünkü Darüşşafaka’da her çocuğun doğru imkânlar sunulduğunda kendi geleceğini değiştirebileceğine inanıyoruz. Bugün bu inancın ve 163 yıllık eğitim mirasımızın dünya çapında karşılık bulması bizim için çok kıymetli. Şimdi bu gururu Türkiye’nin desteğiyle daha da büyütmek istiyoruz. Herkesi 29 Ekim’e kadar Darüşşafaka’ya oy vermeye ve bu başarıya ortak olmaya davet ediyoruz."

OYLAMA 29 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi imkanları yetersiz ancak başarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka, İstanbul Maslak’taki kampüsünde 1000’den fazla öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

Darüşşafaka’nın temsil ettiği bu uluslararası başarıya katkı sunmak isteyenler, 29 Ekim 2026 tarihine kadar "applications.worldsbestschool.org/public-vote-26/entry/4355" adresi üzerinden oy kullanarak kuruma destek verebilecek.