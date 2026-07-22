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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

22.07.2026 16:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ders ücreti karşılığında görev yapmak isteyen adaylar, "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?
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2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, her yıl il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kendi takvimleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınan başvuruların net tarihleri ise ilgili müdürlüklerin resmi açıklamalarıyla duyuruluyor. Bu yüzden adayların başvuru yapmayı planladıkları ilçe müdürlüklerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve başvuruların çoğunlukla online sistemler üzerinden yapıldığının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet sistemi ve Online Ön Başvuru Formu aracılığıyla dijital ortamda gerçekleştirilecek. Bu nedenle adayların süreci kaçırmamak adına ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin duyurularını yakından takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca başvuru sırasında sistemde oluşabilecek yoğunluklara karşı işlemlerin son güne bırakılmaması da önem taşıyor.

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