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Üniversite öğrencilerine staj olanakları

Üniversite öğrencilerine staj olanakları

31.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üniversite öğrencilerine staj olanakları

Mercedes-Benz Türk, bu yıl 25. kez başlattığı uzun dönem staj programı "PEP", erişilebilirlik ve kapsayıcılık odaklı "PEP INclusive" ve zorunlu yaz staj programı "Summer Stars" ile üniversite öğrencilerinin profesyonel iş yaşamına uyum sağlamasına ve farklı departmanlarda 12 aya varan deneyim kazanmasına olanak tanıyor.
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Mercedes-Benz Türk’ün, üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarında yeni dönem başladı. Uzun dönem staj programı “PEP”, bu yıl ilk kez başlatılan erişilebilirlik ve kapsayıcılık odaklı uzun dönem staj programı “PEP INclusive” ve zorunlu yaz staj programı “Summer Stars”, öğrencilerin profesyonel iş yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu yıl 25. kez başlatılan PEP (Professional Experience Program), üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine ilgi duydukları ve yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlarda 12 ay boyunca yarı zamanlı çalışma olanağı sağlıyor. Öğrenciler; üretim, satış-pazarlama, Ar-Ge, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri, finans, muhasebe, insan kaynakları, satın alma ve kurumsal iletişim gibi farklı departmanlarda görev alabiliyor.

Programa, en az bir yabancı dile hâkim ve üniversitelerin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, seçim süreçlerinden geçerek kabul ediliyor.

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