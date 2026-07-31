Üniversite öğrencilerine staj olanakları

Mercedes-Benz Türk’ün, üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarında yeni dönem başladı. Uzun dönem staj programı “PEP”, bu yıl ilk kez başlatılan erişilebilirlik ve kapsayıcılık odaklı uzun dönem staj programı “PEP INclusive” ve zorunlu yaz staj programı “Summer Stars”, öğrencilerin profesyonel iş yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu yıl 25. kez başlatılan PEP (Professional Experience Program), üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine ilgi duydukları ve yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlarda 12 ay boyunca yarı zamanlı çalışma olanağı sağlıyor. Öğrenciler; üretim, satış-pazarlama, Ar-Ge, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri, finans, muhasebe, insan kaynakları, satın alma ve kurumsal iletişim gibi farklı departmanlarda görev alabiliyor.

Programa, en az bir yabancı dile hâkim ve üniversitelerin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, seçim süreçlerinden geçerek kabul ediliyor.