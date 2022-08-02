Üniversite tercihlerinde değişken sayısı arttı

02 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Üniversite adayları tercihlerini, 5 Ağustos tarihine kadar “http://ais.osym.gov.tr” adresinden yapacak. Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt, başarı sıralarının tüm puan türlerinde 2021’e göre çok gerilediğine dikkat çekerek, “Bu fark Eşit Ağırlık ve Sözel puan türlerinde daha da fazla. Eşit Ağırlık puan türünde 316.128 puan alan, geçen yıl 25 bin 911. olurken bu yıl 315.571 puan alan 126 bin 911. olabilmiş” dedi. Yeşilyurt, tercih yaparken izlenecek stratejileri şöyle sıraladı:

- “Her yıl için ‘bu yıl tercihler çok kritik’ denir. Ancak 2022 YKS tercihlerinde çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü değişkenler çok fazla ve baraj kalktığı için puanı hesaplanan her adayın tercih yapma hakkı bulunuyor.

- Adaylara beklediklerinin çok daha üzerinde düşük başarı sıraları geldi. İlk yapılması gereken bu durumu herkesin kabullenmesi. Sonuçta bir sıralama sınavına girdiler ve artık başarı sıraları belli.

- Tüm adayların ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki başarı sıralarını kullanmaları gerekiyor. ‘Sıralamalar 2020’ye benziyor’gibi söylemlere inanıp 2020’ye ait başarı sıralarını kullanmak yanıltıcı olacaktır.

- Bu yıl gerek TYT’de gerekse AYT’de Matematik testinin kolay olması ve TYT’de sürenin artması nedeni ile Eşit Ağırlıklı öğrenciler daha fazla Matematik ve diğer testlerdeki soruları yanıtladı. Dolayısıyla Hukuk Fakültesini tercih edecekler çok dikkatli olmalı. Hukuk başarı sıralarının yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden ‘benim sıram 60 bin. 70 binlik Hukuk Fakültesi’ne kesin girerim’ diye düşünmemeliler.

- Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar, üniversitelerin tercih burslarını ve barınma olanaklarını ve önümüzdeki yıl da bu maliyetlerin katlanarak artacağını göz önünde bulundurmalı.

- Özellikle Anadolu’daki şehirlerden İstanbul gibi büyük şehirlere gelecek öğrencilerin yaşadıkları illerdeki devlet üniversitelerini tercih etme oranları artacak.

- Çok sayıda üniversite öğrencisinin YKS’ye girdiğini ve soruların kolaylığı nedeniyle yüksek netler yaptığını gördük. Sıralamaların çok daha gerilemesinin en büyük nedeni de bu. Ancak belki de bu adaylar tercih yapmayacak. Yani yerleştirmelerde sürprizler olacak. Belki de adaylar daha üst tercihlerine yerleşecek.

- Geçmiş yıllarda genellikle başarı sırasının yüzde 50 üstünden tercihleri oluşturmaya başlanmasını ve yüzde 100’ün de altına kadar inilmesini öneriyorduk. Bu yıl yapılması gereken ise her puan türünde çok üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmak. Örneğin 100 bininci bir adaya 20-30 binlerden listesini oluşturmaya başlamasını ve 200 binlerin de altına inmesini söylemeliyiz. Her puan türü için geçerli bir strateji bu şekilde olmalı. Geniş bir tercih aralığı adayları sürprizlere karşı koruyacak ve belki de avantaj sağlayacak.

- Baraj olmadığı için daha çok 4 yıllık lisans programlarına ilgi olacak, 2 yıllık ön lisans programlarında birkaç bölüm hariç (Bilgisayar programcılığı, sağlıkla ilgili programlar) büyük kontenjan boşlukları olacak.”

BUNLARA DİKKAT...

- İstemediğiniz bir bölümü kesinlikle listeye eklemeyin.

- Tercihler istek sırasına göre yapılmalı. Örneğin aday 18 binden alan bir bölümü daha çok istiyorsa 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.

- Programların son iki yılım kontenjanlarına da dikkat edilmeli. Örneğin 2021’de 100 kontenjanı olan bir bölüm 2022’de 80 kontenjana düştüyse buranın başarı sırasının yükseleceği yorumu yapılabilir.

- Yükseköğretim programlarının özel koşulları mutlaka okunmalı.