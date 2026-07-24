YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri ikinci öğretim programları oldu. Peki, Üniversitelerde ikinci öğretim kaldırıldı mı? İkinci öğretim yok mu?

İKİNCİ ÖĞRETİM KALDIRILDI MI, İKİNCİ ÖĞRETİM YOK MU?

Evet. YÖK tarafından alınan karar doğrultusunda devlet üniversitelerinde bulunan ikinci öğretim lisans ve ön lisans programlarının büyük bölümü kapatıldı. Bu düzenleme kapsamında yeni öğrenci alımı yapılmaması kararlaştırıldı. Böylece üniversitelerde uzun yıllardır uygulanan ikinci öğretim sistemi önemli ölçüde sona ermiş oldu.