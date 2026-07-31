Yapay zekâ ve bilişim alanında 3 yılda 81 program açıldı: Kontenjan 4 kat arttı

Yapay zekâ programlarının sayısı 171 üniversitede 785’e ulaştı. Yapay zekâ ve bilişim alanında son üç yılda 81 yeni program açıldı. Yapay zekâ ve bilişim temelli ön lisans programlarının kontenjanları dört kattan fazla artırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, son üç yılda Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki insan kaynağını yetiştirecek yükseköğretim altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi.

2026 yılında yapay zekâ ve bilişim alanındaki dönüşüme yeni programlar eklendi. Yapay zekâ ve bilişim temelli ön lisans programlarının kontenjanı 1610’dan 6 bin 828’e çıkarıldı.

Bu konudaki bazı veriler şöyle:

-Yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarındaki eğitim kapasitesi yaklaşık yedi katına ulaştı.

-Yapay zekâ ve bilişim temelli lisans programlarının kontenjanı 2 bin 355’ten 4 bin 420’ye yükseltildi.

-Sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan 25 ön lisans programının kontenjanı 5 bin 280’den 7 bin 270’e çıkarıldı.

-Lisansüstü düzeyde 33 farklı başlık altında toplam 182 yeni program açıldı.

-Yükseköğretim Kurul himayesinde, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle geçen yıl başlatılan Yapay Zekâ ve Veri Okulu, ilk yılında yaklaşık 30 bin katılımcıyı mezun etti.

-Tele-Sağlık Teknikerliği, Akıllı Sera Teknolojileri, Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Siber Güvenlik Mühendisliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Robotik ve Yapay Zekâ ve Otonom Sistemler Teknikerliği programları gençlerin en fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor.

İLK KEZ AÇILACAK LİSANS PROGRAMLARI

Tarih ve yapay zekâ

-Felsefe ve yapay zekâ

-İşletme ve yapay zekâ

-Finansal teknoloji

-Biyoteknoloji ve genetik

-Paramedik

-Balıkçılık teknolojisi

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

-Yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama

-Yapay zeka destekli tasarım ve animasyon

-Hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği

-Mobil güvenlik teknolojileri

-Dijital oyun teknolojileri

-İlaç üretim teknolojisi

-Laboratuvar hayvanları

-Balıkçılık teknolojisi

-Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği