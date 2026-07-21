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Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Yazılım Mühendisliği bölümü hangi puanlar ile alıyor?

Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Yazılım Mühendisliği bölümü hangi puanlar ile alıyor?

21.07.2026 10:29:00
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Haber Merkezi
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Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Yazılım Mühendisliği bölümü hangi puanlar ile alıyor?

Yapay zeka ve dijital dönüşüm rüzgarının estiği dönemde Sayısal puan türünün en kritik limanı olan Yazılım Mühendisliği için 2026 YÖK Atlas verileri ve taban puanları araştırılıyor. Sektörün kalbinin attığı Yazılım Mühendisliği üniversitelerin kontenjanları ve puan barajları...
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Dijital dünyanın hızla büyümesiyle birlikte geleceğin meslekleri arasında ilk sırada yer alan Yazılım Mühendisliği, yüksek puanlı sayısal öğrencilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Adayların en doğru tercihi yapabilmesi amacıyla, devlet ve vakıf üniversitelerinin en güncel verilerini içeren 20 üniversite...

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2026 YILI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ

  1. Sabancı Üniversitesi (Burslu) - 12 - 535,40
  2. Koç Üniversitesi (Burslu) - 15 - 530,10
  3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) - 90 - 522,60
  4. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Burslu) - 20 - 518,40
  5. Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) - 60 - 514,20
  6. Galatasaray Üniversitesi (Fransızca) - 25 - 502,80
  7. Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce) - 80 - 485,20
  8. İstanbul Teknik Üniversitesi - 70 - 478,90
  9. TOBB ETÜ (Burslu) - 15 - 468,50
  10. Abdullah Gül Üniversitesi (İngilizce) - 50 - 455,10
  11. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) - 65 - 445,19
  12. Çankaya Üniversitesi (Burslu) - 20 - 438,60
  13. Özyeğin Üniversitesi (Burslu) - 14 - 432,10
  14. İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) - 12 - 425,40
  15. Sakarya Üniversitesi (İngilizce) - 80 - 426,72
  16. Eskişehir Teknik Üniversitesi - 60 - 418,90
  17. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi - 70 - 410,20
  18. Karadeniz Teknik Üniversitesi - 65 - 402,50
  19. Selçuk Üniversitesi - 75 - 395,80
  20. Akdeniz Üniversitesi - 60 - 388,40
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