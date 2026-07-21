Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Yazılım Mühendisliği bölümü hangi puanlar ile alıyor?

Dijital dünyanın hızla büyümesiyle birlikte geleceğin meslekleri arasında ilk sırada yer alan Yazılım Mühendisliği, yüksek puanlı sayısal öğrencilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Adayların en doğru tercihi yapabilmesi amacıyla, devlet ve vakıf üniversitelerinin en güncel verilerini içeren 20 üniversite...

2026 YILI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ