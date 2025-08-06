Yeni atanan rektör, eski rektörle olan husumetini üniversite personeline yansıtıyor iddiası: 'Kurumsal bir kriz hâline geldi'

Mayıs ayında Iğdır Üniversitesi’ne atanan Rektör Ekrem Gürel’in, göreve geldiğinden beri, eski rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile olan kişisel husumetlerini üniversitedeki personele yansıttığı iddia edildi. Özellikle eski yönetimde görev almış ya da önceki rektöre yakın olduğu düşünülen pek çok kişinin sistematik bir şekilde baskı altına alındığı ileri sürüldü.

Üniversitedeki akademisyenler bu süreçte birçok personele karşı somut bir gerekçe olmaksızın disiplin soruşturmaları ve ön incelemeler başlatıldığını belirtti. Akademisyenler, bazı akademisyenlerin içi boş iddialarla görevlerinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Üniversitedeki eğitim ve çalışma ortamının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve kuruma duyulan güvenin zedelendiğini belirten akademisyenler, “Kendimizi ifade edemez, hakkımızı savunamaz hale geldik. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Bu artık sadece kişisel değil, kurumsal bir kriz hâline geldi” tepkisini gösterdi.

Rektör Gürel’in ayrımcı ve dışlayıcı bir yaklaşım içinde olduğunu söyleyen akademisyenler Gürel’in, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün ve eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın etkisiyle hareket ettiğini iddia etti.