YKS 2026 tercih sonuçlarının 18 Ağustos’ta açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme gündeme geldi. Peki, YKS 2. tercih yerleştirme ne zaman? 2026 YKS ek tercihler nereden nasıl yapılır, boş kontenjanlar belli oldu mu?

YKS 2026 EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS ek tercihler henüz başlamadı. YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama da gelmedi.

Geçen yıl ek yerleştirme için tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki ek yerleştirme sürecinin Eylül ayının 3. veya 4. haftasında başlaması bekleniyor.

YKS 2026 BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2026 YKS boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek.

Ardından ÖSYM tarafından 2. tercih kılavuzu yayımlanacak. Söz konusu kılavuzda 2026 YKS boş kontenjanlar ve üniversite başarı sıralaması gibi detaylar yer alacak

YKS 2026 EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar netlik kazanacak.

YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.

Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

YKS EK TERCİH ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlk yerleştirmede sonuç alamayan adaylar: 2026-YKS merkezi yerleştirme sürecinde tercih yapmasına rağmen herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih hakkı elde edebilir.

Tercih yapmayan adaylar: Merkezi yerleştirme döneminde tercih listesi oluşturmayan ya da tercih hakkı bulunmasına rağmen başvuru yapmayan adaylar da YKS ek yerleştirme sürecinden yararlanabilir.

Bir programa yerleşen adaylar başvuramaz: Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmaksızın ek tercih yapamaz.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.