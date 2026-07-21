Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS 2026 sonuçları açıklandı. Peki, YKS 2026 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da gün içinde yayımlaması bekleniyor.

YKS 2026 ŞAMPİYONLARI HANGİ ŞEHİRLERDEN ÇIKTI?

Sonuçlara göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 3 ve Yabancı Dil Testi'nde de (YDT) 5 birinci var. Bu yıl birincilerin çoğunluğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti.

2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.

ÖSYM verilerine göre, TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti.