ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2026 YKS tercih döneminde adayların kaç tercih yapabileceği netleşti. Peki, YKS'de kaç tercih hakkı var? 2026 YKS kaç üniversite bölümü tercih edilebiliyor?

2026 YKS TERCİH HAKKI SAYISI KAÇ? 2026 YKS tercih döneminde adayların en fazla 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Ön lisans (2 yıllık) veya lisans (4 yıllık) programları fark etmeksizin, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden hazırlanan tercih listesine en çok 24 farklı program kodu eklenebilir.