ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2026 YKS tercih döneminde adayların kaç tercih yapabileceği netleşti. Peki, YKS'de kaç tercih hakkı var? 2026 YKS kaç üniversite bölümü tercih edilebiliyor?
2026 YKS TERCİH HAKKI SAYISI KAÇ?
2026 YKS tercih döneminde adayların en fazla 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Ön lisans (2 yıllık) veya lisans (4 yıllık) programları fark etmeksizin, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden hazırlanan tercih listesine en çok 24 farklı program kodu eklenebilir.
24 TERCİHİN HEPSİNİ DOLDURMAK ZORUNLU MU?
Tercih listesinde 24 hakkın tamamını doldurma zorunluluğu yoktur. Adaylar isterlerse yalnızca 1 bölüm yazabilir, isterlerse de hedeflerine ve başarı sıralamalarına uygun şekilde tüm 24 hakkı kullanabilirler. Ancak yerleşme şansını artırmak adına listenin dengeli bir sıralamayla oluşturulması tavsiye edilir.