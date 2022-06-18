YKS sınavı ne zaman? YKS sınavı saat kaçta?
Milyonlarca üniversite adayı bugün Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında ter dökecek. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.
Bugün TYT yani ilk oturumu yapılacak olan üniversite sınavına katılacak olan adaylar heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) bugün ve yarın tamamlanmış olacak.
Üç oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapılacak.
ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!
2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
İlk oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS paylaşımı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı