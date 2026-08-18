YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sabah saatlerinde açıklandı.

Sonuçlara göre, devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda yüzde 99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı.

TYT BİRİNCİLERİ ARASINDA YER ALMIŞTI

Üç çocuklu Deniz ve Mehmet Bahri Uslu çiftinin en büyük çocuğu olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi mezunu 18 yaşındaki Abdullah Uslu, 20 Haziran'da gerçekleştirilen 2026-YKS'nin TYT oturumunda 500 tam puan alarak Türkiye'deki TYT birincileri arasında yer almayı başardı.

Uslu, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal kısmında ise 496 puanla 21'inci sıraya yerleşmişti.

TERCİHİ BELLİ OLDU

Birinciliği paylaşan 5 kişi arasında olan Uslu'nun tercih sonucu belli oldu ve tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

Hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyen Uslu, "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu." dedi.

ELEKTRONİK KAYITLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavın sonuçlarıyla adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.