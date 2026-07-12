Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puan ve başarı sıralamalarını öğrenerek üniversite tercih sürecine ilişkin planlamalarını yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM’nin tercih kılavuzu ve kesin tarihler henüz duyurulmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalara göre tercihlerin temmuz sonu ile ağustos başı arasında yapılması öngörülüyor.