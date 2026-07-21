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YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı: Tercih tarihleri açıklandı

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı: Tercih tarihleri açıklandı

21.07.2026 18:20:00
Güncellenme:
DHA
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YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı: Tercih tarihleri açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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