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YÖK tarafından depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkı bir yıl uzatıldı

YÖK tarafından depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkı bir yıl uzatıldı

31.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YÖK tarafından depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkı bir yıl uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler adına tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesi kararlaştırılmıştı. Karar, 2023- 2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu. YÖK, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

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