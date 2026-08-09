2026 YÖKDİL/2 sınavının saat kaçta başlayıp, kaçta biteceği binlerce adayın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlayacak? YÖKDİL kaç dakika, kaç soru?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 9 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 87 sınav merkezinde uygulanacak YÖKDİL/2 için 300 bina ve 4 bin 165 salon kullanılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Saat 13.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin kullanılacağı sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak. Adaylara 80 soru sorulacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

Bununla beraber, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.