Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen adaylar, Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlanmasını bekliyordu. Peki, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 10:55
Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
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Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında istenilen başarıyı yakalayamayan adaylar, Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE PROGRAMLARA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçları, 7 Aralık 2022 tarihi itibariyle ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE  PROGRAMLARA YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecekler.


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