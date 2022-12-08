Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:55

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında istenilen başarıyı yakalayamayan adaylar, Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE PROGRAMLARA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçları, 7 Aralık 2022 tarihi itibariyle ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE PROGRAMLARA YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecekler.