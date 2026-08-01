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1 Ağustos 2026 Motorine zam, indirim geldi mi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

1 Ağustos 2026 Motorine zam, indirim geldi mi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

1.08.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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1 Ağustos 2026 Motorine zam, indirim geldi mi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol fiyatı, ABD-İran savaşında saldırıların yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı’nda arz endişe nedenleriyle yükselişte. Peki, 1 Ağustos 2026 Motorine zam, indirim geldi mi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez motorin indirimi uygulandı. Peki, 1 Ağustos 2026 Motorine zam, indirim geldi mi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

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MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz tarihinde zam geldi ve mazot 80 TL'nin üstüne çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.18 TL

Motorin: 80.97 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.02 TL

Motorin: 80.82 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA 

Benzin: 68.14 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR 

Benzin: 68.44 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 31.19 TL

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