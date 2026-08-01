Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez motorin indirimi uygulandı. Peki, 1 Ağustos 2026 Motorine zam, indirim geldi mi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz tarihinde zam geldi ve mazot 80 TL'nin üstüne çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.18 TL

Motorin: 80.97 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.02 TL

Motorin: 80.82 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA

Benzin: 68.14 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR

Benzin: 68.44 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 31.19 TL