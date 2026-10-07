1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesap, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratabiliyor.

Finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma tablosu, 32 günlük vade süresi ve 1 milyon TL anapara üzerinden güncellendi.

Bankaların sunduğu net kazanç tutarları ve oranlar şu şekilde:

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 21.195 TL Vade Sonu Bakiye: 1.021.195 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 22.624 TL Vade Sonu Bakiye: 1.022.624 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 25.315 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 35,25 Net Kazanç: 25.495 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.495 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 42,5 Net Kazanç: 25.585 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.585 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 40,25 Net Kazanç: 25.983 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.983 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 26.273 TL Vade Sonu Bakiye: 1.026.273 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 26.513 TL Vade Sonu Bakiye: 1.026.513 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37 Net Kazanç: 26.761 TL Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37 Net Kazanç: 26.761 TL Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 27.076 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.076 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 27.129 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.129 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 27.472 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 27.472 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 27.543 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.543 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 27.746 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.746 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 38,75 Net Kazanç: 28.027 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 28.118 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.118 TL

N KOLAY Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 28.317 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.317 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 28.597 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.597 TL

TÜRK TİCARET BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 44,5 Net Kazanç: 29.423 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.423 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,08 Net Kazanç: 29.712 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.712 TL

TÜRKİYE FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 29.983 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.983 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Bunun yanı sıra bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.