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1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu
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1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

7.10.2026 12:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 30 bin TL sınırına dayandı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Türk Ticaret Bankası, Vakıf Katılım, N Kolay, Fibabanka ve Akbank'ın tüm kampanyalarındaki net kazanç tutarları netleşti.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesap, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratabiliyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma tablosu, 32 günlük vade süresi ve 1 milyon TL anapara üzerinden güncellendi.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Bankaların sunduğu net kazanç tutarları ve oranlar şu şekilde:

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.195 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.195 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 22.624 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.022.624 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,25

Net Kazanç: 25.495 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.495 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 25.585 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.585 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40,25

Net Kazanç: 25.983 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.983 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.273 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.273 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.513 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.513 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26.761 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26.761 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 27.076 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.076 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 27.129 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.129 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.472 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.472 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.543 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.543 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 27.746 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.746 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38,75

Net Kazanç: 28.027 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 28.118 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.118 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

N KOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 28.317 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.317 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.597 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 29.423 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.423 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,08

Net Kazanç: 29.712 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.712 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 29.983 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.983 TL

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Bunun yanı sıra bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel getiri tablosu

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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