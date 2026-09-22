Cumhuriyet Gazetesi Logo
1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu
Paylaş

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

22.09.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 29 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türk Ticaret Bankası, Hayat Finans, Vakıf Katılım, N Kolay, Akbank ve Garanti BBVA'nın güncel kazanç tutarları netleşti.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma tablosu 32 günlük vade süresi ve 1 milyon TL anapara üzerinden güncellendi. Bankaların sunduğu net kazanç tutarları şu şekilde:

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 26.147 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.147 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 36,75

Net Kazanç: 26.580 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 36,75

Net Kazanç: 26.580 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 26.664 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Net Kazanç: 27.123 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.472 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ING

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.549 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.549 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 38,75

Net Kazanç: 28.027 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 38,75

Net Kazanç: 28.027 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

N KOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 28.317 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.317 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.968 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.968 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,48

Net Kazanç: 29.278 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.278 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 29.423 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.423 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat

İlgili Haberler

Paladyumda hesaplar değişti: UBS fiyat tahminini yukarı çekti
Paladyumda hesaplar değişti: UBS fiyat tahminini yukarı çekti İsviçreli banka UBS, küresel paladyum arzındaki sıkışıklık ve talebin beklenenden güçlü seyretmesi nedeniyle fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. İçten yanmalı ve hibrit araçlara yönelik talebin paladyum kullanımını desteklediği belirtilirken, Rusya ve Güney Afrika’daki üretim koşulları arz tarafındaki baskıyı artırıyor. Uzun vadede ise elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla paladyum talebinde düşüş bekleniyor.
Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı: Garanti BBVA'ya 1,55 milyar liralık ceza
Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı: Garanti BBVA'ya 1,55 milyar liralık ceza Rekabet Kurulu’nun Garanti BBVA hakkında işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Banka, soruşturma kapsamında idari para cezası ödemeyi kabul ederken, uzlaşma kararıyla birlikte banka bakımından soruşturma süreci tamamlanacak.
Altın fiyatlarında yön belli oluyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül 2026 Salı...
Altın fiyatlarında yön belli oluyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül 2026 Salı... 22 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 22 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...