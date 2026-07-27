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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

27.07.2026 11:08:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 33 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, İş Bankası ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

 

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi baz alınarak güncellendi. 1 milyon TL tutarındaki anaparanın faiz oranları ve vade sonu net kazanç tablosu şu şekilde:

 

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47

Net Kazanç: 29.690 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.456 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.456 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,95

Net Kazanç: 30.341 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.341 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 28.113 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 27.155 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 29.734 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.734 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 28.606 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.606 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 28.106 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.106 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 28.106 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.106 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ING

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.033.066 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 29.927 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 27.130 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.130 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.233 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.233 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.741 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.821 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.821 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 23.328 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.023.328 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 28.512 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.512 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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