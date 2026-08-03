1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi baz alınarak güncellendi.

1 milyon TL tutarındaki anaparanın faiz oranları ve vade sonu net kazanç tablosu düşükten yükseğe doğru şu şekilde:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 25.315 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 21.179 TL Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27.846 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 28.208 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 40 Net Kazanç: 28.931 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47 Net Kazanç: 29.690 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 29.654 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30.016 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76 Net Kazanç: 30.204 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 43,5 Net Kazanç: 27.155 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 43,5 Net Kazanç: 28.113 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 29.734 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.734 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 44,5 Net Kazanç: 28.606 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.606 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 28.106 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.106 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 33.066 TL Vade Sonu Bakiye: 1.033.066 TL

TÜRK TİCARET BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 45,25 Net Kazanç: 29.927 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 45,5 Net Kazanç: 27.922 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.922 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 27.130 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.130 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 28.741 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.741 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 28.821 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.821 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 47 Net Kazanç: 23.328 TL Vade Sonu Bakiye: 1.023.328 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 47 Net Kazanç: 28.512 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.512 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.