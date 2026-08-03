1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.
Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.
Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.
BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.
Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.
Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.
Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi baz alınarak güncellendi.
1 milyon TL tutarındaki anaparanın faiz oranları ve vade sonu net kazanç tablosu düşükten yükseğe doğru şu şekilde:
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28.931 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47
Net Kazanç: 29.690 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76
Net Kazanç: 30.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 27.155 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 28.113 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 29.734 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.734 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 28.606 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.606 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 28.106 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.106 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33.066 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.033.066 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 29.927 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 27.922 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.922 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 27.130 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.130 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 28.741 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.741 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 28.821 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.821 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 23.328 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.023.328 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 28.512 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.512 TL
MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR
Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.
Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.
Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.
Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.
Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.