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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

17.08.2026 11:15:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 31 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen çok yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 1 milyon TL anapara baz alınarak güncellendi.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

İşte bankaların sunduğu net kazanç tutarları:

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.847 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.847 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.847 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.847 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.969 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.969 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.932 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.932 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Kazanç: 29.836 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.836 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Kazanç: 29.836 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.836 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76

Net Kazanç: 30.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 29.049 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.049 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 27.155 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 28.114 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.114 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.472 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.472 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.472 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 28.607 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.607 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 29.928 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.928 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 27.922 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.922 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.741 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.822 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.822 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 27.896 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.896 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 27.131 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.131 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 31.369 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.031.369 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 23.328 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.023.328 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

 

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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