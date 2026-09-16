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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

16.09.2026 11:18:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 30 bin TL sınırına yaklaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türk Ticaret Bankası, Hayat Finans, Vakıf Katılım, Akbank, QNB ve DenizBank'ın güncel kazanç tutarları netleşti.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma tablosu, aynı bankanın birden fazla kampanya seçeneği olması durumunda en yüksek net kazancı veren hesap dikkate alınarak 32 günlük vade süresi ve 1 milyon TL anapara üzerinden güncellendi.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 26.147 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.147 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 36,75

Net Kazanç: 26.580 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 36,75

Net Kazanç: 26.580 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 26.664 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.472 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ING

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.549 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.549 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 38,75

Net Kazanç: 28.027 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 28.225 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.225 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.968 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.968 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,76

Net Kazanç: 29.481 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.481 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 29.927 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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