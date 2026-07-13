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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

13.07.2026 11:22:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 32 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor. Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi baz alınarak güncellendi.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

1 milyon TL tutarındaki anaparanın güncel faiz oranları ve vade sonu net kazanç tablosu şu şekilde:

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.569,86 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

 

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,18

Net Kazanç: 30.508,27 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.508,27 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 27.155,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.155,17 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 32.693,18 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.032.693,18 TL

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL

 

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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