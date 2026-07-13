1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor. Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi baz alınarak güncellendi.

1 milyon TL tutarındaki anaparanın güncel faiz oranları ve vade sonu net kazanç tablosu şu şekilde:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 25.315,07 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 21.179,01 TL Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27.846,58 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 28.569,86 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.569,86 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 40 Net Kazanç: 28.931,51 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 29.654,79 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 29.654,79 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30.016,44 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30.016,44 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 30.378,08 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 30.378,08 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 30.378,08 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,18 Net Kazanç: 30.508,27 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.508,27 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 43,5 Net Kazanç: 27.155,17 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.155,17 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 44,5 Net Kazanç: 32.693,18 TL Vade Sonu Bakiye: 1.032.693,18 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 28.741,08 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.