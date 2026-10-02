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101 yıllık market zinciri kepenk indiriyor: 27 şube kapanacak

101 yıllık market zinciri kepenk indiriyor: 27 şube kapanacak

2.10.2026 09:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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101 yıllık market zinciri kepenk indiriyor: 27 şube kapanacak

101 yıllık ABD’li market zinciri Winn-Dixie, yeniden yapılanma kapsamında şube ağını daraltma kararı aldı. Şirket bazı mağazalarını kapatırken, yüzlerce eski Winn-Dixie ve Harveys şubesinin Aldi mağazalarına dönüştürülmesi planlanıyor. Zincir, buna karşın Florida’daki faaliyetlerini sürdürerek büyümeyi hedefliyor.
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ABD’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Winn-Dixie, yeniden yapılanma kapsamında mağaza ağını daraltıyor. Şirket, 2026 yılı içerisinde dört eyalette toplam 27 mağazasını kapattı veya kapatma sürecine aldı.

Yeniden yapılanma yalnızca mağaza kapanışlarıyla sınırlı kalmazken, geçmişte Winn-Dixie ve Harveys tabelası taşıyan yaklaşık 220 mağazanın Aldi markasına dönüştürülmesi planlanıyor.

27 MAĞAZADA KAPATMA SÜRECİ

ABD’nin güney eyaletlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Winn-Dixie’nin kararının Florida, Alabama, Louisiana ve Georgia’daki 27 mağazayı kapsadığı belirtildi.

101 yıllık geçmişe sahip zincir, son dönemde gerçekleştirdiği satın almalar ve yapısal değişikliklerle yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, 2025 yılında Alabama’daki operasyonlarını tamamlayarak stratejik odağını Florida ve Georgia’nın güney kesimlerine kaydırdı.

2026’nın ilk döneminde ise kurumsal unvanını Southeastern Grocers yerine The Winn-Dixie Company olarak değiştirdi.

220 MAĞAZADA ALDI DÖNÜŞÜMÜ

Şirketin dönüşüm planı kapsamında Alabama, Georgia, Louisiana ve Mississippi sınırları içerisindeki bazı mağazalar el değiştirirken, bazı lokasyonlarda ise faaliyetlerin tamamen sonlandırılması kararlaştırıldı.

Bunun yanında geçmişte Winn-Dixie ve Harveys tabelası taşıyan yaklaşık 220 mağazanın Aldi çatısı altında hizmet vermesi planlanıyor. Mağazalardaki tabela ve konsept değişiminin 2027 yılı itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

REKABET BASKISI MAĞAZA AĞINI ETKİLEDİ

Winn-Dixie’nin mağaza sayısını azaltma kararında ABD perakende sektöründeki yoğun rekabetin etkili olduğu aktarılıyor.

Tüketici tercihlerinin bir tarafta Aldi ve Walmart gibi uygun fiyat odaklı zincirlere, diğer tarafta ise Trader Joe’s ve Whole Foods gibi daha nitelikli ürün seçenekleri sunan markalara yönelmesi, Winn-Dixie üzerindeki rekabet baskısını artırdı.

FLORIDA’DA YENİ MAĞAZALAR AÇILIYOR

Mağaza kapanışlarına rağmen Winn-Dixie tamamen küçülme yönünde ilerlemiyor. Şirket, özellikle ana pazarı olan Florida’daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda şirket, 2026 yılında Florida’daki 9 mağazasını modernize ettiğini açıkladı. Winn-Dixie, eyalet genelinde yeni mağazalar açmayı da sürdürüyor.

Böylece şirket, verimli bulmadığı bölgelerdeki mağazalarını azaltırken güçlü olduğu pazarlardaki varlığını korumaya odaklanıyor.

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