117 emlak işletmesine 'fahiş fiyat' cezası

Yayınlanma: 28.09.2024 - 09:30

Güncelleme: 28.09.2024 - 09:33

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine geçen hafta 100 bin TL idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin TL olmak üzere, toplam 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" denildi.