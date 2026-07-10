15 Temmuz 2026’da Borsa İstanbul (BİST) açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2026 borsa çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne kısa bir süre kala, yatırımcılar ve finans piyasalarını yakından takip eden yurttaşlar arama motorlarında "15 Temmuz'da borsa açık mı?" ve "Bu hafta borsa çalışıyor mu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Resmi tatil dönemlerinde portföylerini ve nakit akışlarını doğru yönetmek isteyen binlerce kişi, Borsa İstanbul'un (BİST) çalışma takvimini mercek altına aldı.

Peki, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul kapalı mı olacak? Hisse senedi alım-satım işlemleri ve nakit takas günleri nasıl etkilenecek? İşte resmi tatil takvimine göre piyasalardaki net durum ve yatırımcıların bilmesi gereken kritik detaylar...

15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Türkiye'de resmi tatildir. Borsa İstanbul (BİST), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatları ve resmi tatil prosedürleri gereğince, tüm ulusal ve dini bayramlarda olduğu gibi işlem yapmamaktadır.

Buna göre; 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul tamamen kapalı olacaktır. Çarşamba günü boyunca borsada hisse senedi alım, satım veya emir giriş işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz Çarşamba günü verilecek olan bir günlük resmi tatil arasından sonra Borsa İstanbul'da seanslar kaldığı yerden devam edecek. Piyasalarda işlem takvimi resmi olarak şu şekilde işleyecektir: