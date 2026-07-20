20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın piyasasındaki dalgalanmanın ardında yalnızca açıklanacak veriler değil, aynı zamanda artan jeopolitik riskler de yatıyor. ABD ile İran arasında son dönemde tırmanan krizin petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemesi, küresel bazda enflasyon endişelerini yeniden körükledi.

Artan enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıyı canlı tutacağı beklentisi, Fed'in olası faiz indirim sürecini geciktirebileceği yönündeki piyasa okumalarını güçlendiriyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının ons fiyatı üzerinde zaman zaman satış baskısı oluştursa da küresel risk algısındaki bozulma nedeniyle güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebi, değerli metalin kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunmasına yardımcı oluyor. Son gelişmelerle ons altın 4 bin dolarlık kritik eşikte bulunuyor.

Yurtiçi piyasalarda ise gram altın, ons altındaki bu küresel dalgalanmaların ve döviz kurundaki hareketliliklerin etkisiyle yön bulmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI