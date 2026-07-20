20 Temmuz 2026 günlük elektrik üretim ve tüketim verileri...

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 28 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 425 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 99 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 566 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 28 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 425 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

İLK SIRADA BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLER

Üretimde ilk sırada yüzde 20,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 600 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.