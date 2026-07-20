20 Temmuz 2026 spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 486 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 451 bin 991 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17 bin 584 lira 46 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 312 bin metreküp oldu.

ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 463 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 705 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 583 bin 592 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 95 milyon 657 bin 694 metreküp olarak kayıtlara geçti.