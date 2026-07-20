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20 Temmuz 2026 spot piyasada elektrik fiyatları

20 Temmuz 2026 spot piyasada elektrik fiyatları

20.07.2026 16:23:00
Güncellenme:
AA
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20 Temmuz 2026 spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 655 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 980 milyon 219 bin 884 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 655 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 77 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 125 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

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