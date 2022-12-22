2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı tutarı belli oldu

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti 8bin 500 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin belli olması ile beraber 2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı oranı da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 13:56
2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı tutarı belli oldu
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Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Asgari ücret zammı ile birlikte asgari ücret alan çalışanın kıdem tazminatı da yükseldi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret 5bin 500 TL'den yüzde 54.6 zamla 8500 TL'ye yükseldi. Birçok ödemenin göstergesi konumunda olan asgari ücretin belli olmasıyla beraber 2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı rakamı da belli oldu.

2023 yılında kıdem tazminatı en düşük 10,030 TL üzerinden verilecek.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.


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