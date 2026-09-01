Konut ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranını belirleyecek Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ve saat netleşti. Peki, 2026 Eylül kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı beklentisi yüzde kaç?

2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış hesaplamasında da kullanılan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayı 3'nde açıklanıyor. Buna göre, Eylül ayı kira artış oranı da 3 Eylül Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.

EYLÜL 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Ağustos ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine paralel olarak aylık yüzde 1,44 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, Eylül 2026 döneminde uygulanacak kira artış oranının da gerilemesi bekleniyor.

Kira artış oranının belirlenmesinde esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE verileri dikkate alındığında, geçtiğimiz ay 31,90 seviyesindeki oranın Eylül ayında yaklaşık yüzde 30 seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,44 olarak gerçekleşmesi halinde yapılan hesaplamaya göre, Eylül 2026 kira artış oranının yaklaşık yüzde 30,98 seviyesinde olması bekleniyor. Kesin kira artış oranı ise TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından netlik kazanacak.