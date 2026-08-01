Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte Giresun kalite ve Levant kalite fındığın kilogram fiyatı en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, 2026 fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

2026 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl 2025 fındık alım fiyatları, 5 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla açıklanmıştı. Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatlarına ilişkin resmi TMO açıklaması henüz yapılmadı.

2025 YILINDA FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

Giresun kalite kabuklu fındık: 200,00 TL

Levant kalite kabuklu fındık: 195,00 TL

Sivri kalite kabuklu fındık: 190,00 TL

Yüksek randımanlı fındık için ise her +1 randıman için kaliteye göre ek fiyat verilecek. Giresun kalite için kilogram başına 4 TL, levant kalite için 3,90 TL ve sivri kalite için 3,80 TL ek ödeme yapıldı.