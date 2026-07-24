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2026 MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi nereden yapılır?

2026 MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi nereden yapılır?

24.07.2026 14:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi nereden yapılır?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinin son tarihi, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi nereden yapılır?
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri devam ederken, yılda iki kez yapılan MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. Peki, 2026 MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. Birinci taksit ödemeleri 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

Araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi dijital kanalları üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. MTV borcu ve ödeme işlemleri farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

GİB İnternet Vergi Dairesi Üzerinden MTV Ödeme

Araç sahipleri, dijital.gib.gov.tr adresine giriş yaparak "MTV Ödeme" bölümünden vergi borçlarını sorgulayabilir ve ödemelerini gerçekleştirebilir.

Şifresiz MTV Borç Sorgulama ve Ödeme

Şifresiz sorgulama ve ödeme işlemi için plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileri girilerek sisteme hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

e-Devlet Üzerinden MTV Ödeme

MTV borcu, e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilen işlemde, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile plaka bilgisi girilerek güvenlik doğrulamasının ardından borç görüntülenebiliyor ve ödeme yapılabiliyor.

Banka ve PTT Üzerinden MTV Ödeme

MTV ödemeleri, anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı kanalları üzerinden de yapılabiliyor. Ayrıca vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor. Bankacılık kanallarında genellikle "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsü üzerinden işlem yapılabiliyor.

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