2026 MTV 2. taksit ödemesi yapan araç sahipleri MTV sorgulamalarını elektronik ortamda yapabiliyor. Peki, 2026 MTV ödeme için son gün ne zaman? MTV sorgulaması nasıl yapılır?

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İnternet Vergi Dairesi (gib.gov.tr): Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine girerek "Dijital Vergi Dairesi" sekmesinden plaka ve T.C. kimlik numarası ile borcunuzu sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" yazarak adınıza kayıtlı araçların vergi borçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Banka Uygulamaları: Anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde yer alan "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsünden sadece plaka bilgisiyle sorgulama yapabilirsiniz.

MTV 2026 2. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor.