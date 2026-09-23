2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

21 Ağustos-22 Eylül 2026 döneminde 14 yabancı banka ve araştırma kuruluşunun raporlarından yapılan derlemeye göre, altın ile reel faizler arasındaki geleneksel negatif ilişki zayıflama eğilimi gösteriyor. Kurumlar, yüksek faiz ve güçlü doları kısa vadeli ana riskler olarak konumlandırırken; rekor seviyelere ulaşan ETF fonu talebini fiyatları destekleyen temel unsurlar olarak gösteriyor.

KISA VADELİ RİSKLER İLE UZUN VADELİ BEKLENTİLER ARASINDAKİ FARKLAR Uluslararası kurumların yayımladığı kısa vadeli tahminler ile orta ve uzun vadeli yıl sonu beklentileri arasında ciddi farklar bulunuyor. Kısa vadede faiz baskısı öne çıkarken, yıl sonu tahminlerinde merkez bankalarının güçlü altın alımları ve enflasyon endişeleri piyasayı şekillendiriyor. World Gold Council verilerine göre ağustos ayında küresel altın ETF’lerine 18 milyar dolar net giriş olması ve toplam varlıkların 4.189 tonla rekor seviyeye ulaşması bu durumu destekliyor.

14 YABANCI BANKANIN ALTIN TAHMİNLERİ VE PİYASA ANALİZLERİ LİSTESİ

ING Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek Altın Ons Hedefi: 4.150 Dolar

OCBC Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu Altın Ons Hedefi: 4.360 Dolar

MORGAN STANLEY Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek Altın Ons Hedefi: 4.450 Dolar (2027 yılı için 5.000 dolar üzeri öngörülüyor)

STANDARD CHARTERED Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek Altın Ons Hedefi: 4.650 Dolar

GOLDMAN SACHS Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu Altın Ons Hedefi: 4.650 Dolar (2027 yıl sonu hedefi 5.400 dolar)

CITI Tahmin Dönemi: 0-3 Ay ve 6-12 Ay Altın Ons Hedefi: 4.800 Dolar (Kısa vade) / 5.000 Dolar (Uzun vade)

AMUNDI Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar

NATIXIS Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar

DEUTSCHE BANK Tahmin Dönemi: 12 Ay Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar

RBC CAPITAL MARKETS Piyasa Değerlendirmesi: Yılın kalanında 4.500-5.000 dolar bandı bekleniyor. (Yüksek senaryo 2026 için 4.929 dolar, 2027 için 5.296 dolar)

TD SECURITIES Piyasa Değerlendirmesi: Altının 4.367 doların altına inmesi halinde CTA satışlarının, 4.300 dolar altında ise daha güçlü sistematik satışların devreye girebileceği belirtiliyor.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Piyasa Değerlendirmesi: Yatırımcı pozisyonlanması yükseliş yönünde güçlenmeye devam ediyor.

UBS Piyasa Değerlendirmesi: Altın kısa vadeli al-sat aracından ziyade portföy koruma ve çeşitlendirme aracı olarak değerlendiriliyor.

MUFG Piyasa Değerlendirmesi: Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklerken yüksek enerji fiyatları Fed'i daha uzun süre sıkı tutarak yükselişi sınırlayabilir.

PİYASA BEKLENTİLERİNDE MEDYAN VE ORTALAMA RAKAMLARI Kurumların tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalarda getiri ortalamaları temel bir veri olarak öne çıkıyor. Açıklanan 2026 dördüncü çeyrek beklentilerinin ortalaması 4.416 dolar, medyanı ise 4.450 dolar olarak hesaplandı.