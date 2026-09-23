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2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri
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2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

23.09.2026 10:09:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımları ve güçlü dolar, altın üzerinde kısa vadeli baskı yaratırken; merkez bankası alımları, yatırım fonu (ETF) girişleri ve jeopolitik riskler orta ve uzun vadeli altın beklentilerini desteklemeye devam ediyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre 14 uluslararası dev kurumun 2026 yıl sonu ve gelecek dönem altın analiz raporları netleşti.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

21 Ağustos-22 Eylül 2026 döneminde 14 yabancı banka ve araştırma kuruluşunun raporlarından yapılan derlemeye göre, altın ile reel faizler arasındaki geleneksel negatif ilişki zayıflama eğilimi gösteriyor. Kurumlar, yüksek faiz ve güçlü doları kısa vadeli ana riskler olarak konumlandırırken; rekor seviyelere ulaşan ETF fonu talebini fiyatları destekleyen temel unsurlar olarak gösteriyor.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

KISA VADELİ RİSKLER İLE UZUN VADELİ BEKLENTİLER ARASINDAKİ FARKLAR

Uluslararası kurumların yayımladığı kısa vadeli tahminler ile orta ve uzun vadeli yıl sonu beklentileri arasında ciddi farklar bulunuyor. Kısa vadede faiz baskısı öne çıkarken, yıl sonu tahminlerinde merkez bankalarının güçlü altın alımları ve enflasyon endişeleri piyasayı şekillendiriyor. World Gold Council verilerine göre ağustos ayında küresel altın ETF’lerine 18 milyar dolar net giriş olması ve toplam varlıkların 4.189 tonla rekor seviyeye ulaşması bu durumu destekliyor.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

14 YABANCI BANKANIN ALTIN TAHMİNLERİ VE PİYASA ANALİZLERİ LİSTESİ

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

ING

Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek

Altın Ons Hedefi: 4.150 Dolar

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

OCBC

Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu

Altın Ons Hedefi: 4.360 Dolar

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

MORGAN STANLEY

Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek

Altın Ons Hedefi: 4.450 Dolar (2027 yılı için 5.000 dolar üzeri öngörülüyor)

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

STANDARD CHARTERED

Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek

Altın Ons Hedefi: 4.650 Dolar

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

GOLDMAN SACHS

Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu

Altın Ons Hedefi: 4.650 Dolar (2027 yıl sonu hedefi 5.400 dolar)

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

CITI

Tahmin Dönemi: 0-3 Ay ve 6-12 Ay

Altın Ons Hedefi: 4.800 Dolar (Kısa vade) / 5.000 Dolar (Uzun vade)

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

AMUNDI

Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu

Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

NATIXIS

Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu

Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

DEUTSCHE BANK

Tahmin Dönemi: 12 Ay

Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

RBC CAPITAL MARKETS

Piyasa Değerlendirmesi: Yılın kalanında 4.500-5.000 dolar bandı bekleniyor. (Yüksek senaryo 2026 için 4.929 dolar, 2027 için 5.296 dolar)

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

TD SECURITIES

Piyasa Değerlendirmesi: Altının 4.367 doların altına inmesi halinde CTA satışlarının, 4.300 dolar altında ise daha güçlü sistematik satışların devreye girebileceği belirtiliyor.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Piyasa Değerlendirmesi: Yatırımcı pozisyonlanması yükseliş yönünde güçlenmeye devam ediyor.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

UBS

Piyasa Değerlendirmesi: Altın kısa vadeli al-sat aracından ziyade portföy koruma ve çeşitlendirme aracı olarak değerlendiriliyor.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

MUFG

Piyasa Değerlendirmesi: Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklerken yüksek enerji fiyatları Fed'i daha uzun süre sıkı tutarak yükselişi sınırlayabilir.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

PİYASA BEKLENTİLERİNDE MEDYAN VE ORTALAMA RAKAMLARI

Kurumların tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalarda getiri ortalamaları temel bir veri olarak öne çıkıyor. Açıklanan 2026 dördüncü çeyrek beklentilerinin ortalaması 4.416 dolar, medyanı ise 4.450 dolar olarak hesaplandı.

2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

Yıl sonu hedeflemelerinde ise tahmin sunan kurumların verilerine göre medyan 4.825 dolar, ortalama rakam ise 4.752 dolar olarak şekillendi. Yatırımlarını şekillendirmeyi hedefleyen yurttaşların, küresel fon akışlarını ve merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.

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