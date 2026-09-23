2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri

21 Ağustos-22 Eylül 2026 döneminde 14 yabancı banka ve araştırma kuruluşunun raporlarından yapılan derlemeye göre, altın ile reel faizler arasındaki geleneksel negatif ilişki zayıflama eğilimi gösteriyor. Kurumlar, yüksek faiz ve güçlü doları kısa vadeli ana riskler olarak konumlandırırken; rekor seviyelere ulaşan ETF fonu talebini fiyatları destekleyen temel unsurlar olarak gösteriyor.
KISA VADELİ RİSKLER İLE UZUN VADELİ BEKLENTİLER ARASINDAKİ FARKLAR
Uluslararası kurumların yayımladığı kısa vadeli tahminler ile orta ve uzun vadeli yıl sonu beklentileri arasında ciddi farklar bulunuyor. Kısa vadede faiz baskısı öne çıkarken, yıl sonu tahminlerinde merkez bankalarının güçlü altın alımları ve enflasyon endişeleri piyasayı şekillendiriyor. World Gold Council verilerine göre ağustos ayında küresel altın ETF’lerine 18 milyar dolar net giriş olması ve toplam varlıkların 4.189 tonla rekor seviyeye ulaşması bu durumu destekliyor.
14 YABANCI BANKANIN ALTIN TAHMİNLERİ VE PİYASA ANALİZLERİ LİSTESİ
ING
Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek
Altın Ons Hedefi: 4.150 Dolar
OCBC
Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu
Altın Ons Hedefi: 4.360 Dolar
MORGAN STANLEY
Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek
Altın Ons Hedefi: 4.450 Dolar (2027 yılı için 5.000 dolar üzeri öngörülüyor)
STANDARD CHARTERED
Tahmin Dönemi: 2026 4. Çeyrek
Altın Ons Hedefi: 4.650 Dolar
GOLDMAN SACHS
Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu
Altın Ons Hedefi: 4.650 Dolar (2027 yıl sonu hedefi 5.400 dolar)
CITI
Tahmin Dönemi: 0-3 Ay ve 6-12 Ay
Altın Ons Hedefi: 4.800 Dolar (Kısa vade) / 5.000 Dolar (Uzun vade)
AMUNDI
Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu
Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar
NATIXIS
Tahmin Dönemi: 2026 Yıl Sonu
Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar
DEUTSCHE BANK
Tahmin Dönemi: 12 Ay
Altın Ons Hedefi: 5.000 Dolar
RBC CAPITAL MARKETS
Piyasa Değerlendirmesi: Yılın kalanında 4.500-5.000 dolar bandı bekleniyor. (Yüksek senaryo 2026 için 4.929 dolar, 2027 için 5.296 dolar)
TD SECURITIES
Piyasa Değerlendirmesi: Altının 4.367 doların altına inmesi halinde CTA satışlarının, 4.300 dolar altında ise daha güçlü sistematik satışların devreye girebileceği belirtiliyor.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Piyasa Değerlendirmesi: Yatırımcı pozisyonlanması yükseliş yönünde güçlenmeye devam ediyor.
UBS
Piyasa Değerlendirmesi: Altın kısa vadeli al-sat aracından ziyade portföy koruma ve çeşitlendirme aracı olarak değerlendiriliyor.
MUFG
Piyasa Değerlendirmesi: Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklerken yüksek enerji fiyatları Fed'i daha uzun süre sıkı tutarak yükselişi sınırlayabilir.
PİYASA BEKLENTİLERİNDE MEDYAN VE ORTALAMA RAKAMLARI
Kurumların tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalarda getiri ortalamaları temel bir veri olarak öne çıkıyor. Açıklanan 2026 dördüncü çeyrek beklentilerinin ortalaması 4.416 dolar, medyanı ise 4.450 dolar olarak hesaplandı.
Yıl sonu hedeflemelerinde ise tahmin sunan kurumların verilerine göre medyan 4.825 dolar, ortalama rakam ise 4.752 dolar olarak şekillendi. Yatırımlarını şekillendirmeyi hedefleyen yurttaşların, küresel fon akışlarını ve merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.