2027-2029 Orta Vadeli Program açıklandı: İşte büyüme, enflasyon ve bütçe hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) kamuoyu ile paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortaklığıyla hazırlanan programda; büyüme, enflasyon, istihdam, cari açık ve bütçe dengesine ilişkin geçmiş veriler güncellenirken, gelecek 3 yılın hedefleri rakamlarla ortaya kondu.

BÜYÜME VE MİLLİ GELİR HEDEFLERİ

Küresel ticaretteki yavaşlama ve jeopolitik riskler nedeniyle 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellenirken bu büyümenin 1,2 puanının toplam faktör verimliliğinden kaynaklandığı belirtildi. Gelecek yıllar için büyüme hedefleri şu şekilde sıralandı:

2027: Yüzde 4,2

2028: Yüzde 4,6

2029: Yüzde 5,0

2026 yılı sonunda toplam milli gelirin 1,8 trilyon doları, kişi başına düşen milli gelirin ise 20 bin doları aşması öngörülüyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Mayıs 2024'te yüzde 75,5'i gören ve Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 31,5 seviyesinde gerçekleşen enflasyon oranının 2026 yılını yüzde 28,4 ile tamamlaması bekleniyor. TCMB verilerine göre, savaş koşullarının enflasyona yaklaşık 7 puanlık ilave etki yaptığı iddia edildi. Yıllara göre hedeflenen enflasyon oranları:

2027: Yüzde 21,0

2028: Yüzde 13,5

2029: Yüzde 9,0

DIŞ TİCARET, CARİ AÇIK VE TURİZM VERİLERİ

Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2026 yılına ait dış ticaret tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi:

Enerji İthalatı:

63 milyar dolardan 71 milyar dolara,

63 milyar dolardan 71 milyar dolara, Dış Ticaret Açığı:

96 milyar dolardan 105 milyar dolara yükseltildi.

96 milyar dolardan 105 milyar dolara yükseltildi. Turizm Gelirleri:

68 milyar dolardan 65 milyar dolara düşürüldü.

68 milyar dolardan 65 milyar dolara düşürüldü. İhracat:

Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 280 milyar dolara ulaştı. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı yüzde 44,1'e çıktı.

Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2026'da yüzde 2,3 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu oranın 2027'de yüzde 1,9'a, 2028'de yüzde 1,8'e ve 2029'da yüzde 1,6'ya düşürülmesi hedefleniyor.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK HEDEFLERİ

Program dönemi boyunca ekonomiye toplam 2,1 milyon ilave istihdam sağlanması planlanıyor. Yıllara göre işsizlik oranı hedefleri şöyle belirlendi:

2026: Yüzde 8,1

2027: Yüzde 8,0

2028: Yüzde 7,8

2029: Yüzde 7,6

Bütçe Açığı ve Deprem Harcamaları

Bütçe açığının milli gelire oranının 2026 yılı için yüzde 3,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 3,5 olarak öngörülmüştü. Bütçe açığı hedefi 2027 için yüzde 3,5, program dönemi sonu olan 2029 için ise yüzde 2,8 olarak açıklandı.

Deprem Harcamaları:

2023-2026 dönemi için deprem bölgesine 2026 fiyatlarıyla 5,4 trilyon TL (104 milyar dolar) harcama yapılmış olacağı hesaplandı. Bu rakamın 2027 sonunda 116 milyar doları aşması bekleniyor. Bugüne kadar hak sahipleri için 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlandı. Yıllık ortalama 25-26 milyar dolar olan deprem harcamalarının gelecek yıl yaklaşık 10 milyar dolara düşmesi öngörülüyor.

2023-2026 dönemi için deprem bölgesine 2026 fiyatlarıyla 5,4 trilyon TL (104 milyar dolar) harcama yapılmış olacağı hesaplandı. Bu rakamın 2027 sonunda 116 milyar doları aşması bekleniyor. Bugüne kadar hak sahipleri için 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlandı. Yıllık ortalama 25-26 milyar dolar olan deprem harcamalarının gelecek yıl yaklaşık 10 milyar dolara düşmesi öngörülüyor. Kamu Borcu:

Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

FİNANSAL GÖSTERGELER VE TASARRUF TEDBİRLERİ