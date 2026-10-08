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2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu
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2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

8.10.2026 10:03:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için ilk hesaplamalar netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde olası zam senaryoları ortaya çıktı. Mevcut net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret için yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda 5 farklı hesaplama yapıldı.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73, 9 aylık enflasyon ise yüzde 24,32 olarak açıklandı.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Ekonomi yönetiminin ve piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentileri baz alınarak hazırlanan senaryolarda, yeni asgari ücretin 36 bin lira sınırını aşması bekleniyor.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Zam pazarlıklarında belirleyici olacak veriler, çalışanların ve işverenlerin odağında yer alıyor.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

ZAM PAZARLIĞINDA YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Asgari ücret artışında temel referans noktası olarak kabul edilen yıl sonu enflasyon tahminleri, farklı kurumların beklentilerine göre değişiklik gösteriyor.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Merkez Bankası'nın hedeflediği oranlardan piyasa katılımcılarının anket sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede yapılan hesaplamalar, zam oranlarının yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında şekillenebileceğini gösteriyor.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Bu tablo, yıl sonuna doğru yaklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yer alacak muhtemel rakamları ortaya koyuyor.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Enflasyon verilerinin yanı sıra alım gücünün korunması ve refah payı düzenlemeleri de nihai rakam üzerinde etkili olacak.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

SENARYO SENARYO 2027 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ LİSTESİ

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2027 asgari ücret zam senaryoları şu şekilde:

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ SENARYOSU

Zam Oranı: Yüzde 28

Net Asgari Ücret: 35.936 TL

Net Zam Tutarı: 7.861 TL

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

ORTA VADELİ PROGRAM TAHMİNİ SENARYOSU

Zam Oranı: Yüzde 28,4

Net Asgari Ücret: 36.049 TL

Net Zam Tutarı: 7.973 TL

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SENARYOSU

Zam Oranı: Yüzde 29,61

Net Asgari Ücret: 36.389 TL

Net Zam Tutarı: 8.313 TL

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ SENARYOSU

Zam Oranı: Yüzde 29,66

Net Asgari Ücret: 36.403 TL

Net Zam Tutarı: 8.327 TL

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ SENARYOSU

Zam Oranı: Yüzde 30,39

Net Asgari Ücret: 36.608 TL

Net Zam Tutarı: 8.532 TL

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

NİHAİ KARARI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU VERECEK

Açıklanan senaryolar ve yapılan hesaplamalar olası rakamları gösterse de 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında yapması planlanıyor.

2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Tarafların pazarlık masasında yürüteceği görüşmelerin ardından 2027 yılı asgari ücret rakamının aralık ayının son günlerinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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