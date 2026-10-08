2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73, 9 aylık enflasyon ise yüzde 24,32 olarak açıklandı.
Ekonomi yönetiminin ve piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentileri baz alınarak hazırlanan senaryolarda, yeni asgari ücretin 36 bin lira sınırını aşması bekleniyor.
Zam pazarlıklarında belirleyici olacak veriler, çalışanların ve işverenlerin odağında yer alıyor.
ZAM PAZARLIĞINDA YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ BELİRLEYİCİ OLUYOR
Asgari ücret artışında temel referans noktası olarak kabul edilen yıl sonu enflasyon tahminleri, farklı kurumların beklentilerine göre değişiklik gösteriyor.
Merkez Bankası'nın hedeflediği oranlardan piyasa katılımcılarının anket sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede yapılan hesaplamalar, zam oranlarının yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında şekillenebileceğini gösteriyor.
Bu tablo, yıl sonuna doğru yaklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yer alacak muhtemel rakamları ortaya koyuyor.
Enflasyon verilerinin yanı sıra alım gücünün korunması ve refah payı düzenlemeleri de nihai rakam üzerinde etkili olacak.
SENARYO SENARYO 2027 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ LİSTESİ
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2027 asgari ücret zam senaryoları şu şekilde:
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ SENARYOSU
Zam Oranı: Yüzde 28
Net Asgari Ücret: 35.936 TL
Net Zam Tutarı: 7.861 TL
ORTA VADELİ PROGRAM TAHMİNİ SENARYOSU
Zam Oranı: Yüzde 28,4
Net Asgari Ücret: 36.049 TL
Net Zam Tutarı: 7.973 TL
TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SENARYOSU
Zam Oranı: Yüzde 29,61
Net Asgari Ücret: 36.389 TL
Net Zam Tutarı: 8.313 TL
AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ SENARYOSU
Zam Oranı: Yüzde 29,66
Net Asgari Ücret: 36.403 TL
Net Zam Tutarı: 8.327 TL
FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ SENARYOSU
Zam Oranı: Yüzde 30,39
Net Asgari Ücret: 36.608 TL
Net Zam Tutarı: 8.532 TL
NİHAİ KARARI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU VERECEK
Açıklanan senaryolar ve yapılan hesaplamalar olası rakamları gösterse de 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında yapması planlanıyor.
Tarafların pazarlık masasında yürüteceği görüşmelerin ardından 2027 yılı asgari ücret rakamının aralık ayının son günlerinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.