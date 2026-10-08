2027 asgari ücret zammı için 5 yeni tahmin: Masadaki rakamlar belli oldu

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73, 9 aylık enflasyon ise yüzde 24,32 olarak açıklandı.

Ekonomi yönetiminin ve piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentileri baz alınarak hazırlanan senaryolarda, yeni asgari ücretin 36 bin lira sınırını aşması bekleniyor.

Asgari ücret artışında temel referans noktası olarak kabul edilen yıl sonu enflasyon tahminleri, farklı kurumların beklentilerine göre değişiklik gösteriyor.

Merkez Bankası'nın hedeflediği oranlardan piyasa katılımcılarının anket sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede yapılan hesaplamalar, zam oranlarının yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında şekillenebileceğini gösteriyor.