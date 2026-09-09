2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından dolar/TL kurunun önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir yeniden gündeme geldi.

Bloomberg tarafından derlenen yabancı finans kuruluşlarının tahminleri, 2026 yıl sonundan 2027’nin ikinci çeyreğine kadar dolar/TL beklentilerinde kurumlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu.

Listede yer alan kurumların 2026 yılının son çeyreğine ilişkin dolar/TL tahminleri 50 TL ile 54,01 TL arasında değişirken, 2027’nin ikinci çeyreği için en yüksek beklenti 63,27 TL ile Danske Bank’tan geldi.

YABANCI BANKALARIN DOLAR/TL TAHMİNLERİ Finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri, 2026 son çeyrek beklentisine göre en düşükten en yükseğe şöyle:

SWEDBANK 2026 son çeyrek: 50 TL 2027 1. çeyrek: 52 TL 2027 2. çeyrek: 55 TL

STANDARD CHARTERED 2026 son çeyrek: 50,90 TL 2027 1. çeyrek: 52,90 TL 2027 2. çeyrek: 55,10 TL

MIZUHO 2026 son çeyrek: 51 TL 2027 1. çeyrek: 53 TL 2027 2. çeyrek: 55 TL

NOMURA 2026 son çeyrek: 51 TL 2027 1. çeyrek: 52 TL 2027 2. çeyrek: 54 TL

JPMORGAN 2026 son çeyrek: 51,20 TL 2027 1. çeyrek: 53 TL 2027 2. çeyrek: 54,90 TL

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2026 son çeyrek: 51,78 TL 2027 1. çeyrek: 53,56 TL 2027 2. çeyrek: 55,63 TL

BBVA 2026 son çeyrek: 51,80 TL 2027 1. çeyrek: 54,35 TL 2027 2. çeyrek: 57,01 TL

CITIGROUP 2026 son çeyrek: 51,97 TL 2027 1. çeyrek: 54,38 TL 2027 2. çeyrek: 56,55 TL

ING 2026 son çeyrek: 53 TL 2027 1. çeyrek: 55,30 TL 2027 2. çeyrek: 57,60 TL

SEB 2026 son çeyrek: 53 TL 2027 1. çeyrek: 55 TL 2027 2. çeyrek: 56,67 TL

COMMERZBANK 2026 son çeyrek: 53 TL 2027 1. çeyrek: 54 TL 2027 2. çeyrek: 55 TL

DANSKE BANK 2026 son çeyrek: 54,01 TL 2027 1. çeyrek: 58,74 TL 2027 2. çeyrek: 63,27 TL

EN YÜKSEK TAHMİN DANSKE BANK’TAN Tahminler arasında en yüksek dolar/TL beklentisini Danske Bank açıkladı. Kurum, dolar/TL’nin 2026’nın son çeyreğinde 54,01 TL, 2027’nin ilk çeyreğinde 58,74 TL ve ikinci çeyreğinde 63,27 TL seviyesine ulaşacağını öngördü.

ING ise dolar/TL’nin 2026 sonunda 53 TL, 2027’nin ilk çeyreğinde 55,30 TL, ikinci çeyreğinde ise 57,60 TL seviyesinde olmasını bekliyor.

BBVA’nın tahminleri aynı dönemler için sırasıyla 51,80 TL, 54,35 TL ve 57,01 TL olarak açıklandı.

KURUMLAR ARASINDA BELİRGİN FARK VAR Yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL beklentileri, özellikle 2027 yılına ilişkin tahminlerde ayrışıyor.

Nomura, 2027’nin ikinci çeyreği için 54 TL ile listedeki en düşük tahminlerden birini açıklarken, JPMorgan 54,90 TL, Swedbank, Mizuho ve Commerzbank ise yaklaşık 55 TL seviyesinde dolar/TL öngörüyor.

Citigroup’un 2027 ikinci çeyrek tahmini 56,55 TL, SEB’in 56,67 TL, BBVA’nın 57,01 TL ve ING’nin 57,60 TL seviyesinde bulunuyor.