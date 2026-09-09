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2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...
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2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

9.09.2026 12:15:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Dolar/TL için yabancı finans kuruluşlarının yeni tahminleri belli oldu. Orta Vadeli Program’ın ardından açıklanan beklentiler, kurumların kurda yükseliş öngördüğünü ancak 2027’ye ilişkin tahminlerde belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koydu.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından dolar/TL kurunun önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir yeniden gündeme geldi.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Bloomberg tarafından derlenen yabancı finans kuruluşlarının tahminleri, 2026 yıl sonundan 2027’nin ikinci çeyreğine kadar dolar/TL beklentilerinde kurumlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Listede yer alan kurumların 2026 yılının son çeyreğine ilişkin dolar/TL tahminleri 50 TL ile 54,01 TL arasında değişirken, 2027’nin ikinci çeyreği için en yüksek beklenti 63,27 TL ile Danske Bank’tan geldi.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

YABANCI BANKALARIN DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri, 2026 son çeyrek beklentisine göre en düşükten en yükseğe şöyle:

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

SWEDBANK

2026 son çeyrek: 50 TL

2027 1. çeyrek: 52 TL

2027 2. çeyrek: 55 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

STANDARD CHARTERED

2026 son çeyrek: 50,90 TL

2027 1. çeyrek: 52,90 TL

2027 2. çeyrek: 55,10 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

MIZUHO

2026 son çeyrek: 51 TL

2027 1. çeyrek: 53 TL

2027 2. çeyrek: 55 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

NOMURA

2026 son çeyrek: 51 TL

2027 1. çeyrek: 52 TL

2027 2. çeyrek: 54 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

JPMORGAN

2026 son çeyrek: 51,20 TL

2027 1. çeyrek: 53 TL

2027 2. çeyrek: 54,90 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG

2026 son çeyrek: 51,78 TL

2027 1. çeyrek: 53,56 TL

2027 2. çeyrek: 55,63 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

BBVA

2026 son çeyrek: 51,80 TL

2027 1. çeyrek: 54,35 TL

2027 2. çeyrek: 57,01 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

CITIGROUP

2026 son çeyrek: 51,97 TL

2027 1. çeyrek: 54,38 TL

2027 2. çeyrek: 56,55 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

ING

2026 son çeyrek: 53 TL

2027 1. çeyrek: 55,30 TL

2027 2. çeyrek: 57,60 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

SEB

2026 son çeyrek: 53 TL

2027 1. çeyrek: 55 TL

2027 2. çeyrek: 56,67 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

COMMERZBANK

2026 son çeyrek: 53 TL

2027 1. çeyrek: 54 TL

2027 2. çeyrek: 55 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

DANSKE BANK

2026 son çeyrek: 54,01 TL

2027 1. çeyrek: 58,74 TL

2027 2. çeyrek: 63,27 TL

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

EN YÜKSEK TAHMİN DANSKE BANK’TAN

Tahminler arasında en yüksek dolar/TL beklentisini Danske Bank açıkladı. Kurum, dolar/TL’nin 2026’nın son çeyreğinde 54,01 TL, 2027’nin ilk çeyreğinde 58,74 TL ve ikinci çeyreğinde 63,27 TL seviyesine ulaşacağını öngördü.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

ING ise dolar/TL’nin 2026 sonunda 53 TL, 2027’nin ilk çeyreğinde 55,30 TL, ikinci çeyreğinde ise 57,60 TL seviyesinde olmasını bekliyor.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

BBVA’nın tahminleri aynı dönemler için sırasıyla 51,80 TL, 54,35 TL ve 57,01 TL olarak açıklandı.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

KURUMLAR ARASINDA BELİRGİN FARK VAR

Yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL beklentileri, özellikle 2027 yılına ilişkin tahminlerde ayrışıyor.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Nomura, 2027’nin ikinci çeyreği için 54 TL ile listedeki en düşük tahminlerden birini açıklarken, JPMorgan 54,90 TL, Swedbank, Mizuho ve Commerzbank ise yaklaşık 55 TL seviyesinde dolar/TL öngörüyor.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Citigroup’un 2027 ikinci çeyrek tahmini 56,55 TL, SEB’in 56,67 TL, BBVA’nın 57,01 TL ve ING’nin 57,60 TL seviyesinde bulunuyor.

2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...

Derlenen tahminler, yabancı kurumların dolar/TL’de önümüzdeki dönemde yükseliş beklediğini ancak artışın boyutu konusunda önemli ölçüde ayrıştığını gösteriyor.

İlgili Konular: #dolar #banka #dolar/TL #Tahmin #Orta Vadeli Program

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