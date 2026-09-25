Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2027 döneminde maaşlarına yansıyacak artış için gözler yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki, 2027 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi maaş artışı nasıl hesaplanıyor?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları açısından Ocak 2027 dönemindeki artışta toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte belirleyici olacak. 2027'nin ilk 6 ayı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 5'lik artış öngörülüyor. Bunun yanında 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı uygulanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise 6 aylık TÜFE değişimi doğrudan maaş artışında esas alınıyor. 5510 sayılı Kanun kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Ocak ve Temmuz dönemlerinde önceki 6 aylık TÜFE değişimi kadar artırıldığı SGK tarafından da açıklanıyor.

Verilen yıl sonu enflasyon senaryolarına göre Ocak 2027 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,70 ile yüzde 10,06 arasında değişen bir 6 aylık enflasyon oranı hesaplanırken, memur emeklileri için zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 8,01 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?

5510 sayılı Kanun doğrultusunda emekli maaşı artış mekanizmaları farklı şekilde uygulanıyor.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilerin aylıkları, 6 aylık TÜFE oranı üzerinden artırılıyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa ek olarak, ilgili dönemde oluşan enflasyonun belirlenen oranı aşması halinde enflasyon farkı hesaplamaya dahil ediliyor.

Bu nedenle Ocak 2027 döneminde kesinleşecek oranların belirlenmesinde 2026'nın Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.